İzmir'de korku dolu dakikalar! İçerisinde 10 kişinin bulunduğu yat battı!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bugün meydana gelen olayda Doğanbey açıklarında bir yat içerisine su almaya başladı ve bir bölümü battı. Yat içierisinde 10 kişi bulunması üzerine Sahil Güvenlik Ekilerine haber veirlerek yardım istendi. İhbar üzerine yatın bulunduğu bölgeye gelen ekipler yat içierisndeki 10 kişiyi kurtadı.

YAT KARAYA OTURTULDU

Yai içerisinde bulunan 10 kişinin kurtarılmasının ardından ekipler su dolu yatı Gümüldür Balıkçı Barınağı'nda karaya oturttu. Yat içierinde mahsur kladıktan sonra kurtarılan 10 kişinin ise sağlık durumlarını iyi olduğu bilgisi paylşaıldı.



