İzmir'de korkunç cinayet! Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldürdü!

İddiaya göre, dün Aşık Veysel Mahallesi'nde hafif ticari araçta Hakkı Öz (43) ile B.A. (40) isimli kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, emniyet kemeriyle Öz'ü boğarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araç dışında buldukları Öz'ün cenazesini İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Polis ekipleri, B.A'yı evinde yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.