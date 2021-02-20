İzmir'de korkunç kadın cinayeti: Boğarak öldürdü, cesedini...

Atatürk Mahallesi Yarentepe mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir orman görevlisi, ağaçların arasında, otlarla gizlenmiş, battaniyeye sarılı bir kadın cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çalışma başlatarak cesedin Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu ve Kınacı'nın yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi.

ÖNCE ERKEK ARKADAŞININ YANINA GİTMİŞ!

Durumun bildirilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri , Ayşe Nazlı Kınacı'nın 12 Şubat tarihinde Konak ilçesindeki evinden kendi rızası ile ayrılarak, Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde ikamet eden erkek arkadaşı R.S.'nin yanına gittiğini tespit etti.

Gözaltına alınan R.S ifadesinde, Kınacı ile tartışıp küstükleri ve Kınacı'nın evden ayrıldığını, daha sonra da kendisini bir daha görmediğini söyledi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelenerek Ayşe Nazlı Kınacı'nın bölgeden bir otomobile binerek gittiği belirlendi. Aracın plakasından yola çıkılarak sahibinin T.Ö.İ isimli bir kişiye ait olduğunu tespit edilirken, şüpheli, Seferihisar ilçesinde yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Sorgusunda çelişkili ifadeler veren T.Ö.İ daha sonra da cinayeti itiraf etti. T.Ö.İ. ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını, daha sonra araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini, burada birlikte vakit geçirdiklerini, daha sonra genç kız ile kavga ettiklerini ve sinirlenmesi üzerine Kınacı'yı elleri ile boğduğunu söyledi.

2 AYRI CİNAYETTEN SORUMLU

Ardından Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürdükten sonra bir battaniyeye sardığını söyleyen cinayet zanlısı T.Ö.İ. ifadesinde, genç kızın cesedini Atatürk Mahallesi Yarentepe mevkiinde bulunan bir ormanlık alana attığını, daha sonra da otlarla üstünü örtüp gizlemek istediğini itiraf etti. 2 Cinayet zanlısı T.Ö.İ.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.