İzmir'de korkunç kaza! 4 ölü, 8 yaralı var
İzmir'in Bergama ilçesinde can pazarı yaşandı.İşçi taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
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13 Şubat 2020 Perşembe 11:11
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