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  3. İzmir'de korkunç kaza! TIR'da çıkan yangın zincirleme kazaya neden oldu

İzmir'de korkunç kaza! TIR'da çıkan yangın zincirleme kazaya neden oldu

İzmir Buca'da arka balatalarından yangın çıkması nedeniyle duran TIR zincirleme kazaya neden oldu.

İzmir'de korkunç kaza! TIR'da çıkan yangın zincirleme kazaya neden oldu

İzmir'in Buca'da, arka balatalarından yangın çıkması nedeniyle duran TIR'a arkadan gelen kamyon ve hafif ticari aracın çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

İzmir'de korkunç kaza! TIR'da çıkan yangın zincirleme kazaya neden oldu

Yanan TIR'a ilk müdahale yangın tüpleri ile yapılırken, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Bornova'dan Buca yönüne giden 16 AHG 297 plakalı TIR' da, sağ arka tekerlerinde dün akşam saatlerinde balatalarının aşırı ısınması üzerine yangın çıktı.

İzmir'de korkunç kaza! TIR'da çıkan yangın zincirleme kazaya neden oldu

TIR şoförü aracını, otoyolun Buca sapağında sağ şeritte durdurdu. Yanan TIR'a arkadan gelen 35 HTN 49 plakalı başka bir kamyon çarptı. 35 TVR 65 plakalı ticari araçta duramayıp, kaza yapan kamyona arkadan çarptı. Şans eseri kazada ölen ve yaralanan olmazken, yanan kamyona ilk müdahale çevredekiler tarafından yangın tüpleriyle yapıldı.

İzmir'de korkunç kaza! TIR'da çıkan yangın zincirleme kazaya neden oldu

Durum bir yandan da itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri tazyikli su sıkarak TIR'ın sağ arka lastiklerinde yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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