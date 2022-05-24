Dolar kuru 16 lirayı aştı! İşte analistlerin en güncel değerlendirmeleri!"İnsanlık ölmedi" dedirten davranış! Enflasyona meydan okudu! Çayı neredeyse bedavaya satıyor!Liseli öğrencilerden meslek tanıtım fuarıAli Koç ve Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi! Rasim Ozan'dan olay ifade:" Fethullah Gülen'le Koç Holding'in de ilişkileri var çok güçlüydü"Lösemili çocuklardan "Renklerin Şifası" sergisiGünlük burç yorumları 24 Mayıs Salı 2022 | Başaklar dönüşüme girdiniz! Oğlaklar kabuğunuzu kırdınız!Altın yatırımcılarına sevindiren haber! Gram ve çeyrek altının yükselişi durmak bilmiyor! İşte güncel altın fiyatlarıİzmir'de korkunç kaza! Yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken tramvay çarptı24 Mayıs 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıEmniyetten nefes kesen şafak operasyonu: 10 gözaltı!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İzmir'de korkunç kaza! Yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken tramvay çarptı

İzmir'de korkunç kaza! Yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken tramvay çarptı

İzmir'de dün akşam meydana gelen kazada 12 yaşındaki kız, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

İzmir'de korkunç kaza! Yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken tramvay çarptı

İzmir'in Konak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, yanında bulunan kız arkadaşı ile sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki A.N.K. adlı kız, araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Karşı tarafa koşmaya çalışırken, Karataş Tramvay Durağı istikametinden Konak yönüne gitmekte olan tramvayın bir anda çarpması ile savruldu.

KAZA ANI ARAÇ KAMERALARINA YANSIDI

12 yaşındaki kız savrulmanın etkisiyle tramvayın altında kalırken tramvay ani fren yaparak durdu. Çevredekilerin ve o anda yoldan geçen sürücülerin yardımıyla 112 sağlık ekipleri arandı. Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.N.K., daha sona İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda ezilme ve kırıklar bulunan küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de korkunç kaza! Yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken tramvay çarptı

Yaşanan feci kaza trafikte bulunan bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmek isteyen küçük kızın bir anda kendisine çarpan tramvayın altında kaldığı ve çevredeki vatandaşlar ile sürücülerin kızın yardımına koştuğu görüldü. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de korkunç kaza! Yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken tramvay çarptı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT