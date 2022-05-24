İzmir'de korkunç kaza! Yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken tramvay çarptı

İzmir'in Konak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, yanında bulunan kız arkadaşı ile sahile gitmek isteyen 12 yaşındaki A.N.K. adlı kız, araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Karşı tarafa koşmaya çalışırken, Karataş Tramvay Durağı istikametinden Konak yönüne gitmekte olan tramvayın bir anda çarpması ile savruldu.

KAZA ANI ARAÇ KAMERALARINA YANSIDI

12 yaşındaki kız savrulmanın etkisiyle tramvayın altında kalırken tramvay ani fren yaparak durdu. Çevredekilerin ve o anda yoldan geçen sürücülerin yardımıyla 112 sağlık ekipleri arandı. Ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.N.K., daha sona İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda ezilme ve kırıklar bulunan küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan feci kaza trafikte bulunan bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların arasından koşarak yolun karşısına geçmek isteyen küçük kızın bir anda kendisine çarpan tramvayın altında kaldığı ve çevredeki vatandaşlar ile sürücülerin kızın yardımına koştuğu görüldü. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.