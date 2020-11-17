İzmir'de korkunç ölüm! Viyadük altında yanmış cesedi bulundu
İzmir’in Konak ilçesinde çevredeki vatandaşlar tarafından viyadük altında yanmış bir ceset bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken olay yeri inceleme ekipleri ise kişinin 50'li yaşlarda bir erkek olduğunu belirtti. Araştırmaların ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.
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17 Kasım 2020 Salı 14:01
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