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  3. İzmir'de korkunç ölüm! Viyadük altında yanmış cesedi bulundu

İzmir'de korkunç ölüm! Viyadük altında yanmış cesedi bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde çevredeki vatandaşlar tarafından viyadük altında yanmış bir ceset bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken olay yeri inceleme ekipleri ise kişinin 50'li yaşlarda bir erkek olduğunu belirtti. Araştırmaların ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.

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17 Kasım 2020 Salı 14:01
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