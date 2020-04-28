İzmir'de korkutan bina yangını!

İzmir’in Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangının ardından büyük panik meydana geldi. Yangında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilendiği öğrenilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.