  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. İzmir'de korkutan bina yangını!

İzmir'de korkutan bina yangını!

İzmir’in Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangının ardından büyük panik meydana geldi. Yangında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilendiği öğrenilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Nur Yerlitaş 64 yaşında hayatını kaybetti!Nur Yerlitaş 64 yaşında hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferansla kabine toplantısı başladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferansla kabine toplantısı başladı!

İsmail Türüt'ten CHP ile ilgili açıklama: 'Başımızda olsalardı milletin yarısı ölürdü'İsmail Türüt'ten CHP ile ilgili açıklama: 'Başımızda olsalardı milletin yarısı ölürdü'

Van'da 76 evin bulunduğu iki sokak ve bir cadde karantinaya alındı!Van'da 76 evin bulunduğu iki sokak ve bir cadde karantinaya alındı!

 

28 Nisan 2020 Salı 08:39

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
İzmir'de korkutan bina yangını!
İzmir'de korkutan bina yangını!
17 yaşındaki gencin cenaze namazı provası bir yıl sonra gerçek oldu!
17 yaşındaki gencin cenaze namazı provası bir yıl sonra gerçek oldu!
Beyoğlu'nda tüp patladı! Mahalleli sokağa döküldü
Beyoğlu'nda tüp patladı! Mahalleli sokağa döküldü
Kayseri'de feci kaza! 1 ölü
Kayseri'de feci kaza! 1 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferansla kabine toplantısı başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferansla kabine toplantısı başladı!
TOBB Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlanacak
TOBB Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlanacak
Van'da 76 evin bulunduğu iki sokak ve bir cadde karantinaya alındı!
Van'da 76 evin bulunduğu iki sokak ve bir cadde karantinaya alındı!
Marketlerde koronavirüs denetimi sürüyor!
Marketlerde koronavirüs denetimi sürüyor!
Denetime takılan kadından şaşırtan tepki: ''Sizi mahkemeye vereceğim''
Denetime takılan kadından şaşırtan tepki: ''Sizi mahkemeye vereceğim''
Oksijen tüpüyle saldırıya uğrayan kadın doktorun meslektaşından büyük tepki!
Oksijen tüpüyle saldırıya uğrayan kadın doktorun meslektaşından büyük tepki!