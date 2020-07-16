Deprem mi oldu? Son deprem neler? İzmir deprem

İzmir'in Urla ilçesinde saat 21:09'da deprem meydana geldi.

AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

AFAD'ın verilerine göre İzmir depreminin derinliği 7.00 km.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin şiddeti 4.1 derinliği ise 7.00 km olarak belirtildi.

AFAD'DAN 'İZMİR DEPREMİ' AÇIKLAMASI

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada " İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN DEPREM PAYLAŞIMI

Çok sayıda İzmirli meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesaplarında konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İzmirliler depremde yaşadıkları korkuyu paylaşımlarında ifade ettiler.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

- Depremi hissettiniz mi?

- İzmir fena salladı

- Oğlum balkon yarıldı bu nasıl deprem?

- Fena bie deprem oldu, konum İzmir

- Masalar titredi. Canım İzmir, deprem oldu.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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