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  3. AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: İzmir'de korkutan deprem! 3.9 ile sallandı...

AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: İzmir'de korkutan deprem! 3.9 ile sallandı...

Son dakika... İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 6.1 km olarak belirlendi.

AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: İzmir'de korkutan deprem! 3.9 ile sallandı...

Son dakika... İzmir'de Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şuana kadar yapılan açıklamada herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi. 

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini de 7.17 km olarak kaydetti. 

 

 

 

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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