AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: İzmir'de korkutan deprem! 3.9 ile sallandı...

Son dakika... İzmir'de Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şuana kadar yapılan açıklamada herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini de 7.17 km olarak kaydetti.