AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: İzmir'de korkutan deprem! 3.9 ile sallandı...
Son dakika... İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 6.1 km olarak belirlendi.
Son dakika... İzmir'de Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şuana kadar yapılan açıklamada herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini de 7.17 km olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 9, 2021
EGE DENIZI https://t.co/pwF2DaWdTT
09.07.2021, 07:05:53 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 6.1 km#Kandilli
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 9, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 39.86 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 09.07.2021, 07:05:53 TSİ
Enlem : 38.8726 N
Boylam : 25.9916 E
Derinlik : 7.17 km
Detay : https://t.co/E0x895a2TR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi