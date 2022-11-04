İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz

Merkezi üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı. Bakan Soylu, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.29'daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz

"ÜLKEMİZİ ÜZECEK SORUNLAR, MALİYETLER OLUŞABİLİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası İzmir'e geldi. Açıklama yapan Bakan Soylu, "Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Allah muhafaza böyle bir yapı stokunda İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Daha büyük, içimizi acıtacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber değerlendirme yapmak lazım" dedi.

İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz

"31 VATANDAŞ HASTANEYE BAŞVURDU"

Deprem hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Gece yarısı 03.29 civarında İzmir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmada 14.4 kilometre derinlikte meydana geldi. Gerek İzmir gerekse Ankara'daki ilgili bölümlerimiz değerlendirmelerini yaptı. 3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca'ya da geçeceğiz. Allah'a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz

"CAMİ MİNARESİ HASAR GÖRDÜ"

Depremle ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kıymetli İzmirliler. Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" paylaşımını yaptı.

İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz

İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz

0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da komşu kavgası! Ölü ve yaralılar var
İzmir Buca gece sallandı! 4.9 büyüklüğünde depremin ses panik yarattı
İzmir Buca gece sallandı! 4.9 büyüklüğünde depremin ses panik yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok'ta! Paylaşımları milyonlara ulaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok'ta! Paylaşımları milyonlara ulaştı!
Özel Bayındır Hastanesi hakkında yeni gelişme! O çalışanlar hakkında karar verildi!
Özel Bayındır Hastanesi hakkında yeni gelişme! O çalışanlar hakkında karar verildi!
Son Haberler
Bugün kimin maçı var 4 Kasım 2022 Cuma ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Kasım 2022 Cuma ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
İzmir deprem okullar tatil mi 2022? Okul var mı?
İzmir deprem okullar tatil mi 2022? Okul var mı?
İki ailenin kavgasında kan döküldü! Bıçakların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti!
İki ailenin kavgasında kan döküldü! Bıçakların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti!
Dolar düşüşe geçti! Döviz kurları güne nasıl başladı? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar düşüşe geçti! Döviz kurları güne nasıl başladı? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Taşlar yerine oturuyor! CHP'li Lüftü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinin sebebini açıkladı!
Taşlar yerine oturuyor! CHP'li Lüftü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerinin sebebini açıkladı!
Öğrenim kredisi ve Kur Korumalı Mevduat düzenlemesi Meclis'ten geçti!
Öğrenim kredisi ve Kur Korumalı Mevduat düzenlemesi Meclis'ten geçti!
Çok Okunanlar
İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz
İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz
Meteoroloji sürücüleri uyardı! Göz gözü görmeyecek! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji sürücüleri uyardı! Göz gözü görmeyecek! İşte il il hava durumu...
Altın güne nasıl başladı? Gram altın yükselişte! İşte güncel altın fiyatları
Altın güne nasıl başladı? Gram altın yükselişte! İşte güncel altın fiyatları
Dolar düşüşe geçti! Döviz kurları güne nasıl başladı? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar düşüşe geçti! Döviz kurları güne nasıl başladı? İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Mersin'e şehit ateşi düştü! Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu!
Mersin'e şehit ateşi düştü! Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu!
AFAD duyurdu! Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Tokat Erbaa'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?