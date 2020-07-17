İzmir'de korkutan yangın!
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'nın güney tarafındaki otluk alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yangına 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçları ile müdahalede bulunuluyor.
Yangın, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinin güneyindeki otluk alanda başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale için bölgeye gönderildi.
1 UÇAK, 3 HELİKOPTER VE KARA ARAÇLARIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale etti.
YANGIN YAZLIK SİTELERE ULAŞTI
Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangından yayılan dumanların çevredeki yazlık sitelere ulaştığı öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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