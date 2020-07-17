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İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'nın güney tarafındaki otluk alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yangına 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçları ile müdahalede bulunuluyor.

İzmir'de korkutan yangın!

Yangın, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinin güneyindeki otluk alanda başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale için bölgeye gönderildi.

1 UÇAK, 3 HELİKOPTER VE KARA ARAÇLARIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale etti.

YANGIN YAZLIK SİTELERE ULAŞTI

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangından yayılan dumanların çevredeki yazlık sitelere ulaştığı öğrenildi. 

Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. 

Bölge Gündem
Editör Ekibi


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