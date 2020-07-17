İzmir'de korkutan yangın!

Yangın, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinin güneyindeki otluk alanda başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale için bölgeye gönderildi.

1 UÇAK, 3 HELİKOPTER VE KARA ARAÇLARIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 1 uçak, 3 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale etti.

YANGIN YAZLIK SİTELERE ULAŞTI

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangından yayılan dumanların çevredeki yazlık sitelere ulaştığı öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.