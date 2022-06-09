İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alan cayır cayır yanıyor!

İzmir'in Urla ilçesinde korkutan bir yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre, çıkan yangını söndürme işlemleri devam ediyor. İzmir'in Urla ilçesi Kuşçular mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin, alanda yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

SÖNDÜRME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Öğle saatlerinde ihbar edilen orman yangını, İzmir'in Urla ilçesi Kuşçular mevkiinde meydana geldi. Yangını söndürmek amacıyla bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 21 arozöz, 2 dozer, 5 su tankeri yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.