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  3. İzmir’de korona virüs sahtekarlarına geçit yok

İzmir’de korona virüs sahtekarlarına geçit yok

İzmir polisi, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen sahtekarlara izin vermedi.

İzmir’de korona virüs sahtekarlarına geçit yok

İzmir polisi, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen sahtekarlara izin vermedi. Yapılan operasyonda, sahte dezenfektan yapmakta kullanılan 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

Yapılan istihbarat çalışması sonucu, yüklü miktarda sahte etil alkolün sahte dezenfektan yapımında kullanılmak üzere kente getirildiğini öğrenen İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Pınarbaşı semtinde bulunan Ambarlar Sitesindeki bir depoya ve bir araca operasyon gerçekleştiren ekipler, 5 litrelik bidonlarda toplamda yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, ele geçirilen sahte etil alkole imha edilmek üzere el konuldu.

İzmir’de korona virüs sahtekarlarına geçit yok

İzmir’de korona virüs sahtekarlarına geçit yok

Kaynak: İHA




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