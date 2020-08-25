İzmir'de koronavirüs alarmı! BMC fabrikasında üretime ara verildi

Koronavirüs salgını ülkemizde sürerken vaka sayıları artmaya devam ediyor. Vakaların arttığı bir yerde İzmir'in Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve 3 bin kişinin çalıştığı BMC Otomotiv fabrikasında 12 olan Kovid-19 vaka sayısının 70'e yükseldiği öne sürüldü. Bunun üzerine üretime 1 hafta verildi.

Konuya ilişkin olarak Evrensel'e konuşan Türk Metal İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal, üretime tedbir amaçlı ara verildiğini belirterek, “Net bir sayı yok. Çünkü ilk teste pozitif çıkan ikinci testte negatif çıkabiliyor. Hastanede yatan bir işçi yok, hepsi evlerinde karantinadalar. Sabah fabrika yönetim kurulu toplantısı yapıldı, orada da görüştük, tedbir amaçlı üretim bir hafta duracak. Fabrikadaki işçilerin tamamına test yapılacak sıkıntı yaşanmasın diye. Pozitif olmayanlarla 1 hafta sonra üretim yavaş yavaş başlayacak” diye konuştu.

BMC VAKALARI DOĞRULADI

Öte yandan geçtiğimiz hafta Evrensel’e konuşan BMC işçileri 12 işçinin koronavirüse yakalandığını belirtmişti. Sputnik'in geçen hafta aradığı BMC Kurumsal İletişim Departmanından yapılan açıklamada vakaların olduğu kabul edilmiş, sayının 10'un altında olduğu belirtilmişti.

VAKA OLDUĞUNU KABUL ETMEMİŞTİ

Türk Metal İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, BMC’de vaka olduğunu kabul etmemiş, ve “Başka fabrikalarda çok az üyemiz enfekte oldu. Ancak koca İzmir’de bile sayı 12 değil. İzmir’de fabrikalar en güvenilir yerler” diye konuşmuştu. Öcal’ın açıklamaları işçiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.