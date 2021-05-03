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  3. İzmir'de kumar operasyonu: 176 bin 965 lira ceza kesildi

İzmir'de kumar operasyonu: 176 bin 965 lira ceza kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynandığı belirlenen depolara Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda şüphelilere 176 bin 965 lira ceza uygulandı.

İzmir'de kumar operasyonu: 176 bin 965 lira ceza kesildi

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Laka, Eğridere ve Gökdere mahallelerinde bulunan depolarda kumar oynandığını belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonlarda 26 kişiye kumar oynamak suçundan 34 bin 736 lira ceza kesildi.

Salgın kurallarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle de 41 kişiye 142 bin 229 lira ceza uygulandı.

Ayrıca 3 kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

 "Sağlığınızı önemsiyoruz" yazılı dezenfektan konulmuş

Öte yandan kumarhane haline getirilen mekanda çeşitli noktalara el dezenfektanı yerleştirildiği görüldü.

Koronavirüse karşı alınması gereken 14 önlemin yazılı olduğu dezenfektanların bulunduğu platformdaki "Sağlığınızı önemsiyoruz. Bol şans" ibaresi dikkati çekti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

İzmir'de kumar operasyonu: 176 bin 965 lira ceza kesildi

İzmir'de kumar operasyonu: 176 bin 965 lira ceza kesildi

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