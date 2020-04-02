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  3. İzmir'de kumarhane baskını! Koronavirüsü hiçe saydılar

İzmir'de kumarhane baskını! Koronavirüsü hiçe saydılar

Vatandaşların koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karşı bir araya gelmesini önlemek isteyen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 kişinin kumar oynarken yakalanması pes dedirtti. Gözaltına alınan kişilere idari para cezası uygulandı.

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02 Nisan 2020 Perşembe 08:54

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