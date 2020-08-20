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İzmir'de lunapark da korku dolu anlar! Kule asansör oyuncağının halatı koptu

İzmir'de bir lunaparkta 3 kişinin bindiği kule asansör oyuncağının halatı koptu. 2 metrelik yükseklikten düşüp yaralanan kişiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yeri sahibi ise olay ile ilgili ''Bu üzücü kaza yaşandı, keşke olmasaydı. Oldu üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum'' dedi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde gerçekleşen olayda bir lunaparkta 3 kadın, kule asansör oyuncağı denilen alette eğlenirken korkunç bir kaza yaşadı. Oyuncağın halatının kopması sonucu yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düşen kişiler, iş yeri sahibinin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın ve 1 kız çocuğu ayakta tedavi olup taburcu edilirken, 1 kız çocuğunun belinde incinme oldu belirlendi. Yaşanan olayın ardından iş yeri sahibi Hakkı Yakut, durumla ilgili üzgün olduğunu belirterek ''Benim esas amacım insanları eğlendirmek. İnsanları üzgün görünce kazalardan dolayı bu sefer rahatsız oluyorum. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Kardeşimize acil şifalar diliyorum. En kısa sürede iyileşmesini diliyorum" dedi.

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20 Ağustos 2020 Perşembe 15:13
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