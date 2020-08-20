İzmir'de lunapark da korku dolu anlar! Kule asansör oyuncağının halatı koptu
İzmir'in Gaziemir ilçesinde gerçekleşen olayda bir lunaparkta 3 kadın, kule asansör oyuncağı denilen alette eğlenirken korkunç bir kaza yaşadı. Oyuncağın halatının kopması sonucu yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düşen kişiler, iş yeri sahibinin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın ve 1 kız çocuğu ayakta tedavi olup taburcu edilirken, 1 kız çocuğunun belinde incinme oldu belirlendi. Yaşanan olayın ardından iş yeri sahibi Hakkı Yakut, durumla ilgili üzgün olduğunu belirterek ''Benim esas amacım insanları eğlendirmek. İnsanları üzgün görünce kazalardan dolayı bu sefer rahatsız oluyorum. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Kardeşimize acil şifalar diliyorum. En kısa sürede iyileşmesini diliyorum" dedi.
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