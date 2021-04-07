İzmir'de 'Maratonİzmir' heyecanı! 26 bin kilometrelik parkur

11 Nisan'daki uluslararası organizasyona katılacak bin 314 atlet, 26 bin kilometrenin üzerinde yol kat edecek ve bir anlamda İzmir caddelerinde yarı dünya turu atacak. Geçen yıl "Ormanİzmir" temasıyla düzenlenen İzmir tarihinin ilk uluslararası maratonu Maratonİzmir, 11 Nisan Pazar günü ikinci kez koşulacak. Birleşmiş Milletler'in "Sürdürülebilir Bir Dünya" için belirlediği 17 küresel amacın kilometre taşı olarak kullanılacağı Maratonİzmir'e şu ana kadar bin 314 atlet kayıt yaptırdı. 10 km'de 914 atlet, 42 km'de 400 atlet madalya mücadelesi verirken, koşulacak toplam mesafe 26 bin kilometreyi geçecek ve bir anlamda İzmir caddelerinde yarı dünya turu atılmış olacak.

BRONZ KATEGORİ ADAYI

Organizasyon başarısı, katılımcı kalitesi ve sayısı bakımından daha ikinci yılında "Bronz" kategori adayı olan Maratonİzmir'de ülkemizin yanı sıra; Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletler koşacak. 30 Türk toplam 67 atletin elit statüde yer alması, yarışın bir hayli çekişmeli geçeceğinin önemli göstergesi olarak kabul ediliyor. Kültürpark - Mavişehir - İzmir Marina - Kültürpark arasındaki 42 km'lik parkur eğiminin düz olması da ortaya çok iyi derecelerin çıkmasını sağlayacak.

2020 yılında ilk kez düzenlenen Maratonİzmir'in 42 kilometre erkekler birincisi Kenyalı Sang Benard, 11 Nisan'daki yarışa da katılıyor. En iyi derecesi 2.11.49 olan Benard, geçen yılki yarışta 2.14.53 koşmuştu. Tüm dünyada uzun mesafe koşularındaki başarılarıyla öne çıkan Kenyalı atletler, Maratonİzmir'de bu kez çok daha zorlu rakiplere karşı koşacaklar, böylelikle her saniyesi nefes kesen bir yarışın ortaya çıkması bekleniyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı