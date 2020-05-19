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  3. İzmir'de maske takma zorunluluğu getirildi (2)

İzmir'de maske takma zorunluluğu getirildi (2)

İzmir Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla maske takmanın zorunlu olduğu il merkezinin yanı sıra 30 ilçenin isimlerini, internet sitesinden açıkladı.

İzmir'de maske takma zorunluluğu getirildi (2)

ZORUNLU ALANLAR AÇIKLANDI

İzmir Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla maske takmanın zorunlu olduğu il merkezinin yanı sıra 30 ilçenin isimlerini, internet sitesinden açıkladı. Valiliğin sitesindeki, "http://www.izmir.gov.tr/maske-takilmasi-konusunda-ek-kararlar-alindi" adresinden yayınlanan listede yer alan cadde ve alanlara maskesiz çıkılamayacak.

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Kaynak: DHA


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