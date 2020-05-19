İzmir'de maske takma zorunluluğu getirildi (2)
İzmir Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla maske takmanın zorunlu olduğu il merkezinin yanı sıra 30 ilçenin isimlerini, internet sitesinden açıkladı.
ZORUNLU ALANLAR AÇIKLANDI
İzmir Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla maske takmanın zorunlu olduğu il merkezinin yanı sıra 30 ilçenin isimlerini, internet sitesinden açıkladı. Valiliğin sitesindeki, "http://www.izmir.gov.tr/maske-takilmasi-konusunda-ek-kararlar-alindi" adresinden yayınlanan listede yer alan cadde ve alanlara maskesiz çıkılamayacak.
FOTOĞRAFLI
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT