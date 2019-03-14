İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (9)

İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (9)

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük altında kaldığı...

İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (9)

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük altında kaldığı belirtilen bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İş makinesi ve ekiplerin çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.