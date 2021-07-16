İzmir'de motosiklet üzerinde cinayet: Hatun Özsoy, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü! İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen olayda, motosiklet kullanmakta olan Hatun Özsoy, seyir halinde olduğu esnada yanına yaklaşan hafif ticari aracın içindeki eski sevgilisinin kendisine ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Tuzla Caddesi'nde, dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 35 AYG 324 plakalı motosikletiyle trafikte, seyir halinde olan Hatun Özsoy'un yanına hafif ticari bir araç yaklaştı. Araçtan Özsoy'a doğru pompalı tüfek doğrultan kişi ateş açtı. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Açılan ateş sonucu Hatun Özsoy kanlar içinde kalırken saldırgan, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk kontrollerin ardından Özsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. ESKİ SEVGİLİ TESLİM OLDU Genç kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna sevk edilirken bu sırada polis ekiplerine de bir ihbar geldi. Hatun Özsoy'un eski sevgilisi olduğu öne sürülen Y.K., polisi arayarak cinayeti kendisinin işlediğini söyleyip teslim oldu. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü izmirmotosikletkadın cinayeti