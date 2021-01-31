Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlamalar müzisyenleri işsizliğe ve beraberine geçim sıkıntısına sürükledi. AHBAP Genel Başkanı Haluk Levent geçtiğimiz aylarda duruma el atarak müzisyenlere destek amacıyla yardım kampanyası düzenlemişti. Ardından Hükümet kanadından da açıklama yapılmış Müzisyenler için destek paketi açılmıştı.

ERDEM TOPUZ KİMDİR?

İzmir Buca'dan gelen acı haber müzik camiasını ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Müzisyen Erdem Topuz'un kısıtlamalar nedeniyle 11 aydır işsiz olduğu için intihar etti öne sürüldü.

NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Geçim sıkıntısı çeken 2 çocuk babası çocuklarının ve eşinin evde olmadığı bir sırada sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti.

''SON DÖNEMLERDE SIKINTILARI ARTMIŞTI''

Erdem Topuz'un yakın arkadaşı Erol Doğu; müzisyenin son dönemde ekonomik sıkıntılarının arttığını söyledi. Topuz'un cenazesi Pazar günü saat 13:00'da Narlıdere Cem evinden son yolculuğuna uğurlanacak.

''SON 2 AYDA İNTİHAR EDEN İKİNCİ MÜZİSYEN''

İstanbul Müzisyenler ve Sahne Emekçileri Derneği yöneticisi Mert Baydeniz ise yaptığı açıklamada, "Değerli kardeşimizi kaybettiğimiz için üzgünüz. Son 2 ayda intihar eden ikinci müzisyen kardeşimiz. Pandemi döneminde zor durumdayız ve sosyal güvencemiz yok. Bu şekilde nasıl mücadele edeceğiz?" dedi.

Topuz'un pandemi süreci ve kötü giden işleri nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.