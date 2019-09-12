İzmir'de okul çevrelerine sıkı takip

İZMİR'de, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı okul güvenliği toplantısı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında yapıldı. Okulların güvenliği ile ilgili yürütülen çalışmaların uyuşturucu, trafik, terör ve asayiş olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığı kaydedilerek, bağımlılıkla mücadele konusunda sıkı tedbirlerin alındığı aktarıldı.

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı okul güvenliği toplantısı, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında yapıldı. Okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, kurumların koordineli çalışmaları sonucu alınacak tedbirler ele alındı. Okulların güvenliği ile ilgili yürütülen çalışmaların uyuşturucu, trafik, terör ve asayiş olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığı kaydedilerek, bağımlılıkla mücadele konusunda sıkı tedbirlerin alındığı aktarıldı. Bu sene okul hizmetlerinde çalışanların güvenlik kontrollerinin sıkı bir şekilde yapılacağı, bu uygulamanın okulların ve çocukların güvenliği açısından takip edileceği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayyıldız, okul güvenliği, bağımlılıkla mücadele, uyuşturucu, alkol gibi sıralanan okul etrafındaki her türlü kötülüğün toplumun geleceğiyle ilgili bir durum olduğunu belirtti. Tüm kurumların önleyici tedbirler alacağını aktaran Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyu daima sıcak tutarak eğitim öğretim yılının güzel bir şekilde geçirilmesi için "acil" koduyla çalışmamız elzemdir. Güvenlikle ilgili tüm imkanlarımızı alana sermiş durumdayız. Okul güvenliği, servis, bağımlılıkla mücadele gibi okulla ilgili konularda bu sene farklı bir uygulama noktasında okul aile birliklerinin işin içine sokulması hızlı çözümler getirecektir."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Mili Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve diğer ilgililer katıldı.

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DHA