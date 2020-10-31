İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim saat 14:51'de AFAD'ın verilerine göre 6,6, Kandilli'nin verilerine göre ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 1'i selde boğulmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan kişi sayısının ise 831 olarak belirlendiği belirtildi.

Depremin ardından eğitime ara verileceği tahmin ediliyordu ancak kaç gün tatil olacağı bilinmiyordu. İşte İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de okullar kaç gün tatil? sorularına ilişkin yanıt...

İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

İZMİR'DE OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız. "