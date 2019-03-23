İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
İZMİR'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm yolcu vapuru seferleri iptal edildi.
İZMİR'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm yolcu vapuru seferleri iptal edildi.
İzmir Denizcilik A.Ş., sosyal medya hesabından 22.30 itibariyle tüm yolcu vapuru seferlerinin durdurulduğunu bildirdi.
İZDENİZ'in yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 22.30 itibariyle tüm yolcu vapuru seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir. Araba vapuru seferlerimiz devam etmektedir" denildi.
DHA
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