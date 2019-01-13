İzmir’de ördek avı faciası: 2 ölü, 1 kayıp

İzmir'in Torbalı ilçesinde ördek avlamak için girdikleri gölette kayıkları batan 4 kişiden 2'si öldü, 1 kişi donmak üzereyken kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.

Olay, Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası mevkiinde yağmur sularıyla oluşan gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Zengin ördek avlamak için kayıkla gölete gitti. Bir süre sonra kayığın batması sonucu feci kaza meydana geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Hüseyin Karakuş yaralı olarak kurtarıldı, Mustafa Ölmez ve Erkin Ölmez'in cesedine ulaşıldı. Karakuş, yapılan ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kayıp olan Zengin'e ulaşmak için arama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA