İzmir'de orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam

İZMİR'de, orman yangınlarına karşı kullanılacak olan 4 yangın söndürme helikopterinin ilki, Kemalpaşa ilçesinde konuşlandı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Dileriz yangınların en az seviyede olduğu bir yaz olur. Biz her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, olası orman yangınlarına karşı hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Bu yıl kullanılması planlanan 4 kiralık yangın söndürme helikopterinin ilki, Kemalpaşa ilçesinde konuşlandı. Diğer 3 helikopterin ise 1 Haziran'a kadar gelmesi bekleniyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Orman yangınlarıyla ilgili organizasyonlarımızı tamamladık. 1 Mayıs itibariyle, yangın ekiplerimizi kritik noktalara yerleştirdik. 66 tane yangın gözetleme kulemiz var. Bunlardan 16 tanesini 7 gün 24 saat esasına göre faaliyete başlattık. Orman içlerindeki yangın emniyet yollarının bakımları yapıldı, bir kısmının bakımı ise devam ediyor. Yangınla ilgili olarak valiliklerde yangın komisyon kararları alındı. Kurullar, kuruluşlar ve vatandaşlar nasıl hareket edecek, bunlarla ilgili bütün çalışmalar tamamlandı. Hiçbir eksiğimiz kalmadı" dedi.

'TIRAZLI'DAKİ SAHANIN ESKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞMASI 60- 70 SENE'

Derince, geçen sene Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen büyük orman yangınında alevlere teslim olan sahanın ağaçlandırma çalışmalarında büyük aşama kaydedildiğini belirterek, "Buradaki yangın sonrası, daha dumanlar tüterken ekiplerimizi sahaya sürdük ve buradaki ağaçların kesilmesi ve sahanın boşaltılmasını sağladık. Şu an itibariyle sahanın yüzde 70- 80'inin de bir ağaçlandırma çalışması yapıldı. Tırazlı'daki sahaya bizim diktiğimiz ve tabii olarak yerdeki zarar görmemiş tohumların çimlenmesiyle, toplamda 5 milyon fidan dikmiş olduk. Bunun yanında, tabii tensille gelen fidanlar da oldu. Yıl sonuna kadar sahanın tamamı dikilmiş bir alan olacak. Orada yanan ağaçlar 60- 70 yıllık ağaçlar, dolayısıyla oranın eski haline gelmesi için 60- 70 sene geçmesi lazım. Ancak oranın yeşil bir görünüme kavuşması için en fazla 8-10 sene geçer diye düşünüyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA