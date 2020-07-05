İzmir'de, orman yangınlarının ardından 'mangal' denetimi

İZMİR'de, Urla ve Menderes ilçelerinde üst üste çıkan iki orman yangını sonrası kontroller sıklaştırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran ile 30 Ekim boyunca girişlerin yasak olduğu ormanlık alanlarda piknik yapıp, mangal yakanları belirledi. Ekipler, mangal ateşlerini söndürürken, piknik yapanlara da mesire yerlerini tercih etmelerini söyledi.

Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz Çarşamba günü, Menderes ilçesine bağlı Çatalca Mahallesi yakınlarında ise 2 Temmuz Perşembe günü ormanlık alanlarda çıkan ve toplam 7 hektarlık alanda etkili olan yangınların ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kontrollerini sıklaştırdı. Mangal yakıp, piknik yapmak isteyen İzmirlilerin sıklıkla tercih ettiği Çiçekli, Kaynaklar, Yamanlar gibi mevkilerde bulunan ormanlık alanlarda, orman ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde, İzmir Valiliği tarafından alınan "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu" kararları kapsamında, 1 Haziran ile 30 Ekim arasında halkın girmesinin yasaklandığı ormanlık alanlarda birçok kişinin mangal yaktığı görüldü. Piknikçileri tek tek uyaran ekipler, mangalların söndürülmesini sağlarken, piknik yapılması için resmi mesire yerlerinin tercih edilmesi gerektiğini hatırlattı.

'BU UYARILAR BİZLER İÇİN YARARLI'

Bornova'ya bağlı kırsal Çiçekli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda piknik yapanlardan İbrahim Çelik, "Mangalımızı yaktık ancak uyarıların ardından bir daha yapmayacağız. Bu uyarılar bizler için yararlı. Yeni neslimize bırakacağımız ormanlarımızı korumak açısından yapılması gereken uyarılar. Bir daha mangal yakmak için mesire yerlerini tercih edeceğim" dedi.

'ORMANLARIMIZA ZARAR GELMESİN İSTERİZ'

Karşıyaka'ya bağlı Yamanlar mevkisindeki ormanlık alanda mangal yakan Bekir Ortagül ise piknik yaptıkları alanda yasağa dair herhangi bir tabela görmediklerini belirtip, "Etrafta diğer piknik yapan vatandaşları da gördük ve dolayısıyla yasak olduğunu anlayamadık. Bilseydik biz de yapmazdık. Burası bizim vatanımız. Hepimiz vatanımız dört dörtlük olsun, ormanlarımıza zarar gelmesin isteriz" dedi. Ortagül, uyarıların ardından mangal ateşini söndürdü.

'NASILSA SÖNDÜRÜRÜZ, DİYORLAR ANCAK RİSK YÜKSEK'

İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Sercan Kızılel de havaların ısınmasıyla orman yangını riskinin arttığını belirterek, "Hava rüzgarlı olduğunda daha da hassas oluyor. İzmir'in insanı normalde de doğayı seviyor, virüs olayından sonra daha da çıkılmaya başlandı. Bizim için mangal yakmamaları önemli, mangal yaktıklarında ateşin uçabileceğini düşünmüyorlar, "Nasılsa söndürürüz" diyorlar ama risk oldukça büyük. Gerek hafta içi olsun gerekse hafta sonu olsun kontrollerimiz devam ediyor. Vatandaşlar, resmi mesire yerlerini tercih ederlerse hem kendileri için hem de ormanlarımız için daha güvenli bir tercih yapmış olurlar" diye konuştu.

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Kaynak: DHA