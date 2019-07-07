İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (2) İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi Kavakdere mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

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SÖNDÜRÜLDÜ İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi Kavakdere mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. DHA



