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  3. İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (2)

İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (2)

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi Kavakdere mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

İzmir'de, ormanlık ve makilik alanda yangın (2)

SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi Kavakdere mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

DHA

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