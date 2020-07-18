İzmir’de otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, devrildikten sonra metrelerce sürüklenerek otobüs durağına çarptı. O esnada durak bulunan 2 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sularında İzmir istikametinden Torbalı yönüne doğru seyir halinde olan H.D., yönetimindeki 06 DV 1552 plakalı FİAT marka otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Devrilip sürüklenen otomobil, durakta bekleyen T.U. ve Ö.D.'ye çarptı. Durumu gören vatandaşlar jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan iki kişi, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil içerisinde bulunan H.D. ile S.D. isimli kişiler ise ambulansa alınarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ağır yaralı durumdaki bir kişi hastanede öldü

Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen T.U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA