İzmir'de otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza sabah saat 05.00 sıralarında Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Onur G. (26), idaresindeki 35 AL 0310 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kazanın yaşandığı yere gelen polis ekiplerince olay yerine 110 AKS ekipleri de çağrıldı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Adrese gelen ekipler, kaza nedeniyle araçta sıkışarak yaralanan Onur G.(26), Mehmet T. Y. (26) ve durumu ağır olan Tolga U.'yu sıkıştıkları araçtan çıkardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay yerine gelen çekici tarafından araç bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.