İzmir’de otoyoldaki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atıp bariyerlere çarpan araç sürücüsü hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İzmir’de otoyoldaki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atıp bariyerlere çarpan araç sürücüsü hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında, İzmir - Çeşme Otoyolu, Çamkent Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeşme istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan ve sol şeritte ilerleyen İ.F. (26) yönetimindeki 26 RR 305 plakalı otomobil, orta şeritte ilerleyen Aysun Çelikok'un (61) kullandığı 34 EPT 978 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeritten gelen A.K. (51) yönetimindeki 34 GMT 835 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen feci kazada Aysun Çelikok'un otomobili takla atarak bariyerlere saplandı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemleri alırken, araç içerisinde sıkışan Çelikok, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebebiyet verdiği değerlendirilen İ.F. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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