İzmir'de palalı dehşet: Can havliyle taksi durağına koştu!

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, , alkol kullanan grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

PALALI DEHŞET!

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Ozan Can Ş.'ye (30) pala ile saldırarak ağır yaraladı. Bir taksi durağına giderek yardım isteyen Ozan Can Ş., için olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Bu sırada saldırganlar da bölgeden koşarak kaçtı.

DURUMU KRİTİK!

Sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ozan Can Ş.' tedaviye alındı. Genç adamın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis ekipleri de olayı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.