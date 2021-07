İzmir'de palalı dehşet: Can havliyle taksi durağına koştu! İzmir'in Bornova bir grup arasındaki çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 30 yaşındaki Ozan Can Ş. palalı saldırıya uğradı. Taksi durağına sığınarak hayatta kalan Ozan Can Ş. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Dehşete düşüren olayda, tartıştığı kişi ya da kişiler pala ile Ozan Can Ş.'ye defalarca vurdu. Ağır yaralanan Ozan Can Ş. (30) hastaneye kaldırılırken, zanlılar aranıyor

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, , alkol kullanan grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. PALALI DEHŞET! Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Ozan Can Ş.'ye (30) pala ile saldırarak ağır yaraladı. Bir taksi durağına giderek yardım isteyen Ozan Can Ş., için olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bu sırada saldırganlar da bölgeden koşarak kaçtı. DURUMU KRİTİK! Sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ozan Can Ş.' tedaviye alındı. Genç adamın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis ekipleri de olayı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bölge Gündem izmirsaldırı