İzmir'de palet deposunda yangın (3)

HAYVANLAR YANGINDAN ZARAR GÖRMEDİ

​İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki palet fabrikasının üretim ve depo alanında çıkan yangın nedeniyle, yakındaki Bornova Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait barınakta bulunan kedi ve köpekler, duman ve ısıdan etkilenmemeleri için kafeslerden çıkarılarak tahliye edildi. Korunaklı bölgeye alınan hayvanların yangından etkilenmediği bildirildi.

Kediler merkezde araçlarda korunurken, köpekler ise bahçede tutuluyor. Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hasta kedi ve köpeklerin tedavilerinin sürdürüleceği belirtildi.

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DHA