İzmir'de palet deposunda yangın (4)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'in Boronva ilçesi Pınarbaşı semtindeki palet fabrikasının üretim ve depo alanında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Depoda, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangı bölgesine getirilen iş makinesi yardımıyla da altta kalan köz halindeki ahşapların söndürülmesi sağlandı.

KÖPEK TELEF OLDU

Bu arada yangında, hemen yandaki iş yerinin bahçesinde bulunan bir köpek yanarak telef oldu, yine bazı araçların da özellikle plastik aksamları, yüksek sıcaklıktan etkilendi, zarar gördü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARIŞTIRILIYOR

Bazı fabrika çalışanları, yangının yandaki otluk alana sigara izmariti atılmasından kaynaklandığını öne sürdü. Ancak yangının neden çıktığı, sabotaj olup olmadığına yönelik hem itfaiye, hem de polisin araştırmasının, soğutma çalışmalarının tamamlanmasından sonra başlayacağı belirtildi.

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DHA