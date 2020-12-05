İzmir'de patlayan boru yolları göle çevirdi: Sokaklar yürünmez hale geldi

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olayda, patlayan temiz su borusu caddeleri göle çevirdi. Sokaklar yürünemeyecek hale gelirken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen görevliler, patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlattı.

İzmir'in Buca ilçesindeki İnkılap Mahallesi'ne bağlı Koşuyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde patlayan 500'lük temiz su borusu Koşuyolu Caddesi ve Cemil Şeboy Caddesi'ni adeta göle çevirdi.

Cemil Şeboy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bazı araç sürücülerinin kontrollü bir şekilde ilerledikleri görülürken, patlayan su borusunu gören çevredeki bina sakinleri tarafından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) bilgi verildi.

İhbar üzerine gelen İZSU ekiplerince patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlatılırken borunun patlama nedeni henüz öğrenilemedi.