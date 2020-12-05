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  3. İzmir'de patlayan boru yolları göle çevirdi: Sokaklar yürünmez hale geldi

İzmir'de patlayan boru yolları göle çevirdi: Sokaklar yürünmez hale geldi

İzmir'in Buca ilçesinde bir temiz içme suyu borusunun patlamasıyla cadde ve sokakları su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler patlayan boruyu tamir için çalışma başlatırken yollar yürünmeyecek hale geldi.

İzmir'de patlayan boru yolları göle çevirdi: Sokaklar yürünmez hale geldi

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olayda, patlayan temiz su borusu caddeleri göle çevirdi. Sokaklar yürünemeyecek hale gelirken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen görevliler, patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlattı.

İzmir'de patlayan boru yolları göle çevirdi: Sokaklar yürünmez hale geldi

İzmir'in Buca ilçesindeki İnkılap Mahallesi'ne bağlı Koşuyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde patlayan 500'lük temiz su borusu Koşuyolu Caddesi ve Cemil Şeboy Caddesi'ni adeta göle çevirdi.

İzmir'de patlayan boru yolları göle çevirdi: Sokaklar yürünmez hale geldi

Cemil Şeboy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bazı araç sürücülerinin kontrollü bir şekilde ilerledikleri görülürken, patlayan su borusunu gören çevredeki bina sakinleri tarafından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) bilgi verildi.

İzmir'de patlayan boru yolları göle çevirdi: Sokaklar yürünmez hale geldi

İhbar üzerine gelen İZSU ekiplerince patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlatılırken borunun patlama nedeni henüz öğrenilemedi. 

İzmir'de patlayan boru yolları göle çevirdi: Sokaklar yürünmez hale geldi

İzmir'de patlayan boru yolları göle çevirdi: Sokaklar yürünmez hale geldi

İzmir'de patlayan boru yolları göle çevirdi: Sokaklar yürünmez hale geldi

Berna Akkaya
Editör


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