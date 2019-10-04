İzmir'de pist şampiyonası heyecanı

2019 Türkiye Pist Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından, pazar günü Ülkü Park Yarış Pisti'nde organize edilecek. Yenileme çalışmalarının ardından 2 bin 140 metre uzunluğunda yepyeni bir pist haline dönüşen Ülkü Park Yarış Pisti'nin açılışı, Türkiye Pist Şampiyonası ile yapılmış olacak.

3'üncü ayak yarışlarında Maxi'de 4, Süper'de 5, Super Production'da da 19 olmak üzere toplam 28 sporcu mücadele edecek. Ücretsiz izlenebilecek organizasyon, yarış aralarında Volkicar ve drift gösterileriyle renklenecek.

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Kaynak: DHA