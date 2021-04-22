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  3. İzmir’de pompalı tüfekle ağabeyini vurup öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İzmir’de pompalı tüfekle ağabeyini vurup öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde öz ağabeyini tartışma sırasında pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir’de pompalı tüfekle ağabeyini vurup öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Nisan günü saat 13.00 sıralarında 8789 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı apartmanda oturan Ahmet Yıldız (62) ile kardeşi Agah Yıldız (54) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Agah Yıldız, evde bulunan pompalı tüfeğini alarak ağabeyine ateş açtı. Ahmet Yıldız, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Yıldız'ın cansız bedeni olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Agah Yıldız, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

İzmir’de pompalı tüfekle ağabeyini vurup öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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