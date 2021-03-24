İzmir'de raylara atlayan 20 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Şirinyer İZBAN durağında dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Turgut Elvan, Cumaovası-Aliağa yönüne giden trenin geçişi sırasında herkesin içerisinde aniden raylara atladı.

20 yaşındaki genç, trenin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Dehşete kapılan diğer yolcular polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından Elvan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.