İzmir’de ‘S Plaka’ araç sahipleri Büyükşehir önünde eylem yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "meclis kararı olmaksızın S Plaka ihalesi" yaptığı gerekçisiyle Danıştay'ın ihaleyi iptal etmesi sonucu İzmirli S Plaka sahibi servis aracı sahipleri, belediye binası önünde eylem yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İzmir’de ‘S Plaka’ araç sahipleri Büyükşehir önünde eylem yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "meclis kararı olmaksızın S Plaka ihalesi" yaptığı gerekçisiyle Danıştay'ın ihaleyi iptal etmesi sonucu İzmirli S Plaka sahibi servis aracı sahipleri, belediye binası önünde eylem yaptı. S Plaka sahibi Barış Akarca, "Bizi oda başkanımız ve belediye mağdur ediyor. Haklarımızı aramak için buradayız ve sonuna kadar da gideceğiz. Plakamızı alıp alnımızın teriyle evimizi geçindirerek çalışmak istiyoruz" dedi.

"Suça teşvik ediyorlar"

2021 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu "S Plaka" ihalesi, Danıştay tarafından "meclis kararı olmaksızın S Plaka ihalesi" yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi. İptal kararının ardından belediyenin "S Plaka'ları geri almak istemesi üzerine mağdur olduklarını belirten servisçiler, belediye binası önünde eylem yaparak basın açıklamasında bulundu. Plakayı alırken çocuğumun altınlarını, arabamı sattım diyen S Plaka sahibi Barış Akarca, "Plakayı aldıktan sonra kredi çektim, araba aldım. Belediye suçlu. Suçu çıkaran şu anki kendi oda başkanımız ama mağdur olan biziz. Arkamızda hiç kimse durmuyor, sesimizi duymuyor. Hiç kimse bize "haklısınız çalışın" demiyor. Bunun aksine, plakalarımızı toplayıp bizi suça teşvik ediyorlar. Nasıl teşvik ediyor? Diyor ki "korsan çalışın'. Borçlarımı ödemek, çocuklarımın rızkını kazanmak için korsan çalışmak zorunda kalacağım veya aracımı satmam lazım. Ama aracımı satamam çünkü Artes Belgesi almam lazım. Plakamın üzerinde kredi olduğu için o belgeyi alamam" dedi.

'Sizde suç işleyin, korsan çalışın" deniliyor

"Bizi düşünen yok" diyerek sözlerini sürdüren Akarca, "Danıştay kararı iptal etti, plakalarınızı getirin ya da 3 yıllık kiralık verelim size" deniliyor. Böyle yapıp kendilerini kurtarıyorlar. Yüzlerce, binlerce aile ve aile ferdi mağdur durumda. Dün gece bir dakika uyumadım ve buna rağmen Kemalpaşa'ya gittim. Bütün yolcuların hayatını tehlikeye attım. Haklarımızı aramak için buradayız ve sonuna kadar da gideceğiz. Plakamızı alıp alnımızın teriyle evimizi geçindirerek çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

"Biz şu an suç işliyor ve korsan çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Akarca, "Plakamızı geri istiyoruz. 3 yıllık kiralama teklifi yapıp bize güle güle dediler. Ben 3 yıl sonra ne yapacağım?" ifadelerini kullandı.

"Önce evimizden olduk, sonra aşımızdan, yakında da ailemizden olacağız"

Belediyenin açmış olduğu "S Plaka" ihalesinden evlerini, tarlalarını satarak plakayı aldıklarını belirten S Plaka servis aracı sahibi Mehmet Can Dağdeviren ise, "İlk ihale iptal olunca paramızı istedik ama alamadık. Mecburen ikinci ihaleye girmek zorunda kaldık. İkinci ihalede 400 bin TL artı KDV ile plakaları aldık. Aradan 2 yıl geçti ve şu an itibariyle sattığımız evler 4-5 milyon. Belediyenin meclis kararı almadığından dolayı plakalarımız iptal edildi. "Biz sizi hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz, hakkınızı teslim edeceğiz" diye belediyenin internet sitesinde açıklaması var. Bunu şahsen de söylediler. "Biz sizin 400 bin TL'nizi vereceğiz, sizinle helalleşeceğiz" deniliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Plakaların üzerinde ipotekler, hacizler, krediler var. Bu yüzden veremeyiz. Sözleşme yaptığımız okullar, fabrikalar var. Önce evimizden olduk, sonra aşımızdan olduk, yakında da ailemizden olacağız" diye konuştu.

İzmir’de ‘S Plaka’ araç sahipleri Büyükşehir önünde eylem yaptı

İzmir’de ‘S Plaka’ araç sahipleri Büyükşehir önünde eylem yaptı

İzmir’de ‘S Plaka’ araç sahipleri Büyükşehir önünde eylem yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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