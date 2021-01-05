İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti!
İzmir'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kentte vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentin bir çok caddesi ve sokağı göle dönerken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen yıldırım düşmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye böyle kaydedildi.
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05 Ocak 2021 Salı 11:08
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