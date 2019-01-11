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  3. İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar dereye döndü.

İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar dereye döndü.

İzmir'de akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinin bir kısmında su baskınlarına neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Gaziemir ilçesinde çevreyolu ayrımında bir taksi su birikintisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücünün yardımına polis ekipleri koştu. Su birikintisine saplanarak kalan araç çekici yardımıyla kurtarılırken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar Alt Geçidi ise biriken sular nedeniyle trafiğe kapandı.

Aniden bastıran yağış sonrası İl merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerin yağmur suyu nedeniyle tıkanan yollarda çalışma başlattı.

İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İHA

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