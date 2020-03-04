İzmir’de sahte içki üretilen depoya baskın: 2 kişi gözaltında

İzmir'in Bornova ilçesinde, sahte içki üretildiği tespit edilen depoya yapılan baskında çok sayıda sahte etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'ya bağlı Altındağ semtinde bir depoda sahte içki üretildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 80 litre kaçak içkinin yanı sıra, kaçak içki üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 530 litre sahte etil alkol ve çok sayıda plastik şişe ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda adreste bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA