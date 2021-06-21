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  3. İzmir'de şebeke suyunu kullananlar hastanelik oldu! Çocuklar baygınlık geçirdi, aileler isyan etti!

İzmir'de şebeke suyunu kullananlar hastanelik oldu! Çocuklar baygınlık geçirdi, aileler isyan etti!

İzmir'in Buca ilçesinde onlarca kişi şebeke suyu kullandıktan sonra fenalaşıp hastaneye koştu. Aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu hastalar içtikleri ve kullandıkları suda kötü bir tat ve koku olduğunu belirterek, mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar yaşadıklarını anlattı.

İzmir'de şebeke suyunu kullananlar hastanelik oldu! Çocuklar baygınlık geçirdi, aileler isyan etti!

İzmir Buca'da şebeke suyu kullanan bir çok aile hastanelik oldu. 5 çocuğu ve eşiyle Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne gelen Muharrem Kökalan, şebeke suyunu içtikten sonra fenalaştıklarını ve eşinin sudan kötü kokular geldiğini söyledi. Kökalan, ''Benim 5 tane çocuğum sokak ortasında resmen bayıldılar. Kustular.'' dedi.

Çevresindekilerin de şebeke suyundan kötü kokular geldiğini söylediğini belirten Kökalan, "Bir abim var o da suyun koktuğunu söyledi. Mağduruz. Hastanedeyiz. Benim 5 tane çocuğum sokak ortasında resmen bayıldılar. Kustular. Hastaneye geldik ancak hastane tıklım tıklım. Burada tartışmak zorunda kaldık. Çünkü hangi birisine müdahale edeceklerini bilmiyorlar. Çocuğum hala kusuyor. Doktor 5 gün kusma ve ishal olabileceğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu mağduriyetimizi gidersin." diye konuştu.

İzmir'de şebeke suyunu kullananlar hastanelik oldu! Çocuklar baygınlık geçirdi, aileler isyan etti!

Çay demlemek için suyu kullanan Uğur Demir de, kaynattığı suda tortu oluştuğunu, çayı içtiğinde ise midesinin bulandığı için hastaneye geldiğini söyledi.

Demir, "Aşı olmak için hastaneye gelecektim. Burada şikayetimi söylediğim zaman direkt seruma bağladılar. Daha sonra çok sayıda çocukta gelmeye başladı." şeklinde konuştu. 

İzmir'de şebeke suyunu kullananlar hastanelik oldu! Çocuklar baygınlık geçirdi, aileler isyan etti!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından dün yapılan açıklamada ise, Gaziemir ilçesinde şebeke suyunun tat ve kokusunu etkileyen kısa süreli bir arıza yaşandığı belirtti. Ancak sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığı aktarıldı; 

"Tahtalı Barajı'nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir Bölgesinde 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır."

İzmir'de şebeke suyunu kullananlar hastanelik oldu! Çocuklar baygınlık geçirdi, aileler isyan etti!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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