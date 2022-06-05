İzmir'de seyir halindeki araca silahlı saldırı! Tribün lideri Dobo Metin hayatını kaybetti

Dün akşam İzmir'in Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda 23.15 sıralarında aracı ile seyir halindeyken uzun namlulu silahların saldırısına uğraya Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan saldırıya uğradı. Uğradığı saldırı sonrası Metin Arslan hayatını kaybederken yanındaki kişi ise ağır yaralandı.

SEYİR HALİNDEYKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, 35 AIT 325 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak istikametine seyir halindeyken Güzelyalı civarında bulunan başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı. Sahilde bulunan vatandaşlar yaşanan olayın ardından emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine kısa sürede çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri geldi.

TRİBÜN LİDERİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de saldırıya uğrayanlara ilk müdahaleleri yaptı. Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuzun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet ekipleri saldırıyı gerçekleştirenler için yakalama çalışması başlattı.