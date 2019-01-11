İzmir’de şiddetli yağış ve fırtına raporu: ’uzun yıllardır ilk’

İzmir'in özellikle güney bölgesinde yoğunlaşan şiddet yağmur, son 24 saatte bazı ilçelere metrekareye 125 kilograma kadar yağış bıraktı. Şiddetli fırtına da bazı bölgelerde etkili oldu. Bin 220 personel ve 500'e yakın araçla gece boyunca sahada olan büyükşehir ekipleri, sorun yaşayan yerlere hızlı bir şekilde müdahale etti.

İzmir'de iki gündür süren şiddetli yağış ve fırtına, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve itfaiye ekipleri adeta seferberlik ilan etti. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü. Ocak ayının ilk 11 gününde İzmir'de metrekare başına düşen 121,9 kilogram yağış, bu alandaki istatistikleri de alt üst etti.

İzmir Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son 24 saatte Torbalı'nın Ovacık Mahallesi'nde metrekareye 125,7 kilogram, Bayındır Çınardibi Mahallesi'ne metrekareye 115,2 kilogram Kemalpaşa'da ise 88,2 metrekareye kilogram yağış düştü.

İzmir'de uzun yıllar Ocak ayı yağış ortalaması (1938-2017) 133,2 kilogram olmasına karşın, bu yıl Ocak ayının sadece 11 gününde metrekareye 121,9 kilogram yağış düştü. Meteoroloji uzmanları, yağışların bugün ve yarın da devam edeceğini, Ocak ayı sonuna kadar kente "uzun yıllar ortalamasının" çok üzerinde bir yağış beklendiğini dile getirdi.

Fırtına da etkili oldu

İzmir'de şiddetli fırtına da yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızı Karaburun'da dün sabah saatlerinde saatte 103,7 kilometre olarak tespit edildi. Rüzgarın hızı Gümüldür'de saatte 94, Narlıdere'de 93, Mordoğan'da 88, Altındağ'da 81, Urla'da 79, Foça'da ise 78 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geceyi teyakkuz halinde geçirdi. İZSU Genel Müdürlüğü, yağışın etkili olduğu ilçelerde 700'ü aşkın personel ve yaklaşık 400 araç ve iş makinesi ile görev yaptı. Fen İşleri Dairesine bağlı 165 kişilik nöbetçi ekip, 15 ekip aracı, 7 kamyon ve 9 iş makinesi ile acil bölgelere müdahale etti. İZBETON, 140 kişilik nöbetçi ekip, 15 ekip aracı, 8 kamyon ve 16 iş makinesi ile gece boyunca görev yaptı. İtfaiye Daire Başkanlığı, 30 ekip ve 175 personel ile su çekme ve kurtarma çalışmaları için işbaşındaydı. Park ve Bahçeler Dairesine bağlı ekipler ise 40 personel ve 9 araç ile fırtınada devrilen ağaçlara müdahale etti.

İşte bilanço

Buca'da Yeşildere'deki Atatürk maskının altından kopan bir kaya parçası, demir yolu hattına düştü. Bu nedenle zarar gören bir tren hatta kaldı. Tren çekilene kadar İZBAN'da seferler aksadı. Gece yarısından sonra şiddetini artıran yağış nedeniyle Erdem Caddesi, Kozağaç Mahallesi ve civarlarında bazı noktalarda biriken sular İZSU ekiplerince hızlı bir müdahaleyle tahliye edildi. Narlıdere'de bir siteye ait istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü. Büyükşehir ve Narlıdere Belediyesi ekipleri, anında müdahalede bulunarak bölgede gerekli önlemleri aldı. Konak'ta Adnan Saygun Sanat Merkezi ve yan sokaklarında, Mithatpaşa Caddesi üzerinde, Çınarlı 1571. Sokak ve civarlarındaki sorun yaşanan bölgelerde ekipler yoğun bir şekilde çalıştı. Torbalı'da Alpkent, Tepeköy, Ertuğrul mahallerinde aşırı yağış etkili oldu. Pamukyazı ve Tulum mahallerinde düşük kotta kalan 2 evi su basması nedeniyle bu bölgelere vidanjör yönlendirildi. Menemen Emiralem'de de iş makineleriyle sıkıntılı bölgelere müdahale edildi. Kemalpaşa'da Aşağı Kızılca, Halilbeyli ve Sinancılar'da derelerdeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşma riskine karşı önlemler alındı. Sütçüler yolunda biriken yağmur suları İZSU ekiplerince hızlı bir şekilde tahliye edildi. Heyelan yaşanan Yiğitler-Kurudere yolunda büyükşehir ekipleri çalışma başlattı. Ansızca da mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Güney bölgesi sele teslim

Armutlu-Çarşıklı mevkisinde duvar göçmesi nedeniyle yol bir süreliğine kapandı. Ödemiş'te de yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Enerji nakil hatları zarar gördü. Bıçakçı Mahallesi'nde arazide mahsur kalan dört kişi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve bölgeye gönderilen iş makineleriyle kurtarıldı. Bayındır, Menderes, Tire ve Selçuk'ta da aşırı yağışlar etkisini gösterdi. Tire-Selçuk arasındaki karayolu ve Menderes Tekeli arıtma yolu aşırı yağış nedeniyle su altında kaldı. Özdere 2200. Sokak'ta dağdan gelen yağmur suları yolun kapanmasına neden olsa da İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa sürede müdahale ederek yolu ulaşıma açtı. Tire'de Dere Mahallesi Neslihanzade Hasan Çelebi Camii bahçesindeki asırlık ağaçlardan biri yanındaki evin çatısına devrildi. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Tire Akçe Mahallesi'nde ve Bayındır Osmanlar Mahallesi'nde yaşanan su taşkınlarına Büyükşehir Belediyesi ekipleri kepçe ve greyder gibi iş makineleriyle müdahalede bulundu. Selçuk'ta Mezarlık Deresi'nde karayollarına ait menfezin yetersiz kalması nedeniyle taşkın yaşandı. İZSU ekipleri bölgeye ekiplerini yönlendirerek gereken çalışmayı yaptı. Bergama'da yağmur nedeniyle büyük bir olumsuzluk yaşanmasa da gece saatlerinde fırtınadan dolayı Kozak bölgesinde ağaç dallarının kırılması elektrik hatlarına zarar verdi. Bölgede kesintiler yaşandı. Narlıca Mahallesi ulaşım yolundaki su taşkınına müdahale edildi. Çeşme ve Karaburun'da da şiddetli fırtına da bazı binaların çatıları uçtu.

Alaçatı Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi ise yağışın olumlu etkilerinden biri oldu.

Kaynak: İHA