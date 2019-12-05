İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İzmir’de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı

İzmir’de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

İzmir’de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrası olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili 6 kişi de gözaltına alındı. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

İzmir’de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı

İzmir’de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT