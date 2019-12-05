İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralanırken, olayla ilgili 6 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Kadriye Mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrası olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili 6 kişi de gözaltına alındı. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.