İzmir’de silahlı yaralama olayına ilişkin 2 tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin silahla yaralanma olayına karıştığı iddia edilen ve gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ocak tarihinde Menemen İsmet İnönü Mahallesi'nde aracının içerisinde bulunan Nazım S. (39) silahlı saldırıya uğradı. Otomobilinden inmeyerek yaralı halde Menemen Devlet Hastanesine giden Nazım S., burada yapılan müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonrası silahlı yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı Nazım S. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: İHA